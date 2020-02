POL-SO: Pressemeldungen der KPB Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Lippstadt - Verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall

Eine verletzte Fußgängerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag, den 07.02.2020. Gegen 22.00 Uhr wollte die 49-jährige die Hansastraße überqueren, um zu ihrem auf der anderen Seite geparkten PKW zu gelangen. Der 19-jährige Opelfahrer fuhr auf der Hansastraße in Richtung Bremer Straße, als er nach eigenen Angaben die Fußgängerin sah, allerdings glaubt, dass sie ihn vorbeifahren lassen wollte. Zum Zusammenstoß kam es dann, weil dann beide gleichzeitig losfuhren und -gingen. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-jährige Frau verletzt und nach der ersten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Hansastraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 1000EUR. (Rö)

Soest - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, den 07.02.2020 sind zwei Personen verletzt worden. Ein 45-jähriger Kia-Fahrer wollte gegen 17.30 Uhr das Gelände einer Tankstelle im Overweg nach links verlassen, als er den von dort kommenden Mercedes eines 72-jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 72-jährige und seine 74-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Die Frau wurde mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30000EUR geschätzt. (Rö)

Lippstadt - Einbruch in Behördengebäude

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (06.02. - 07.02.2020), zwischen 16.00 und 07.15 Uhr sind Unbekannte in das Gebäude einer Behörde in der Straße Im Grünen Winkel eingebrochen. Vermutlich durch Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten der oder die Täter ins Gebäude. Innen durchwühlten sie mehrere Büroräume und brachen einen Schrank, sowie eine Geldkassette auf. Weiterhin durchwühlten sie mehrere Schubladen. Über die genaue Beute kann noch nichts gesagt werden. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

