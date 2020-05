Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw überschlägt sich und stürzt Böschung hinab

Am Montag, 18.05.2020 kam es am Nachmittag auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen den Ortslagen Mastershausen und Sosberg (Tälchen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Zell, der mit seinem Kleinwagen von Mastershausen in Richtung Sosberg unterwegs war, kam im Bereich einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw und stürzte eine ca. 7m tiefe Böschung hinunter, wo er auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der im Fahrzeug eingeklemmte Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem total beschädigten Pkw geborgen und mit schweren Beinverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz befanden sich die umliegenden Feuerwehren, ein Rettungswagen und die Polizei Zell.

