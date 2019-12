Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: 3,26 Promille - Bundespolizei weckt Mann im Zug

Lietzow/Rügen (ots)

Am Freitagabend (06.12.19) wurde die Bundespolizei Stralsund zu einem Einsatz auf dem Bahnhof Lietzow gerufen, denn ein tief schlafender alkoholisierter Mann ließ sich nicht durch den Kundenbetreuer, der die Fahrkarte kontrollieren wollte, wecken.

Bundespolizisten aus Mukran weckten nun den Reisenden. Da der estnische Staatsangehörige sich nicht ausweisen und auch keine Dokumente zur Person vorzeigen konnte, wurde der Mann zur Dienststelle mitgenommen. Mittels elektronischem Fingerabdruck wurden die Personalien des 23-Jährigen Mann aus Tallin (Estland) bekannt, der angab auf der Durchreise nach Hamburg zu sein. Da der Mann sehr stark Alkohol roch, prüften die Beamten nun seinen Atemalkoholwert.

Bei einem Messwert von 3,26 Promille ist es nun verständlich, dass der Mann auf den Kundenbetreuer in der Regionalbahn von Saßnitz nach Lietzow nicht reagierte und vielmehr seinen Rausch ausschlafen wollte. Für die Fahrt hatte der Mann es nicht mehr geschafft noch einen Fahrschein zu lösen, sodass er sich nun wegen Erschleichen von Leistungen verantworten muss.

Auf Grund des gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann noch in der Nacht mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er am Folgetag aber wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell