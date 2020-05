Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wer kennt diese Frau?

Zell (Mosel) (ots)

Eine unbekannte Täterin entwendete am 17.12.2019 zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr in Zell (Mosel) die Geldbörse der Geschädigten, während diese ihre Einkäufe tätigte. Somit erlangte sie auch deren EC-Karte. Unmittelbar danach hob die unbekannte Täterin um 13:48 Uhr und um 13:49 Uhr insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag an einem Geldautomaten in der nur ca. 900 Meter entfernten Sparkasse in Zell (Mosel) ab. Hierbei wurde sie durch die Kamera des Geldautomaten gefilmt.

Personen, die Hinweise bezüglich der Identität der Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Zell (Mosel) wenden.

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner:

Herr Lothar Schneider

Polizeiinspektion Zell (Mosel)

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

06542 98670



