Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Traktors

Hasborn (ots)

In der Zeit von Sonntag, 13:00 Uhr bis Montag, 17:00 Uhr wurde in Hasborn ein grüner Traktor der Marke Deutz entwendet. Der Traktor war auf einem Wiesengrundstück im Bereich Zum Holg abgestellt. Ein am Traktor angehangener Anhänger wurde durch die/den Täter zuvor abgehangen und zurückgelassen. Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 065719260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell