Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 25. November 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Streitigkeiten arten aus

Sonntag, 24.11.2019, gegen 04:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Lokalität in der Mühlenstraße in Wolfenbüttel zwischen mehreren Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten führten dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei zwei Männer, 24 und 29 Jahre alt, leicht verletzt worden sind. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Feststellung des Täters wurden aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter: 05331 / 933-0.

