Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus PKW/ Täter entwenden Werkzeug

Kleve (ots)

Unbekannte schlugen in der Zeit von Samstag bis Mittwoch (20. November 2019) das Dreiecksfenster an der Fahrertür eines Mercedes Sprinter in weiß ein. Durch das Fenster ließ sich die Tür öffnen und die Täter entwendeten aus dem Sprinter einen Mörtelmischer mit Rührgerät sowie Unterhaltungselektronik. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

