Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daun (ots)

Daun - Am Montag, 18.05.2020 gegen 11.10 Uhr, kam es auf der B 257/Pützborner Straße in Daun zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt und zwei Autos erheblich beschädigt wurden. Ein 53jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun befuhr mit seinem PKW die Wildparkstraße in Richtung der B 257/Pützborner Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Oberstadtfeld abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrzeugs und kollidierte mit diesem. Die 54jährige Fahrerin des vorfahrtsberechtigten PKWs wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell