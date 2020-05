Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Gärtnerei - Rosen entwendet

Delmenhorst (ots)

Ein Gärtnereibetrieb in Harpstedt, Dünsener Straße, war in der Nacht von Freitag auf Sonnabend das Ziel eines Einbruchs. Hierbei wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend im Inneren vergeblich nach Wertgegenständen gesucht. Nachdem vermutlich aus Frust die leere Kasse sowie ein EC-Kartenlesegerät beschädigt wurden, entwendeten der oder die Täter ca. 30 rote und rosafarbene Rosen. Hinweise werden an die Polizei in Wildeshausen unter Tel.-Nr. 04431/941-115 erbeten.

