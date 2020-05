Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Alkoholisierter Sattelzugführer gefährdet Gegenverkehr auf Landstraße

Delmenhorst (ots)

Ein 47-jähriger Hamburger führte am Sonnabend, 23.05.20, gegen 00:00 Uhr, auf der Dorfstraße in Groß Ippener einen Sattelzug. Dabei geriet er in einer Kurve auf den linken Fahrstreifen und gefährdete den Gegenverkehr. Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille aufwies. Neben der Blutentnahme war die Führerscheinbeschlagnahme die Folge.

