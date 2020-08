Polizei Eschwege

POL-ESW: Motorradunfälle

Eschwege (ots)

Auffahrunfall unter Krafträdern; 23-Jähriger verletzt

Um 13:33 Uhr befuhr gestern Mittag ein 45-Jähriger aus Eschwege mit seinem Motorrad die Straße "Hainbachwiesen" in Bad Sooden-Allendorf in Richtung "Am Haintor". Verkehrsbedingt musste er mit seinem Motorrad abstoppen, was der nachfolgende 23-Jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät bemerkte und mit seinem Leichtkraftrad auffuhr. Der 23-Jährige kippte dadurch mit seinem Krad um und verletzte sich dabei (Fraktur), so dass er in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

zeitgleicher zweiter Motorradunfal; 36-Jähriger verletzt

Ebenfalls um 13:33 Uhr befuhr gestern Mittag ein 36-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Motorrad die L 3239 in Richtung Kammerbach. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er mit dem Motorrad auf die unbefestigte Bankette und dadurch von der Fahrbahn ab. Der 36-Jährige kam dann mit dem Krad in einem Straßengraben an einer Böschung zum Liegen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt (Fraktur) und in das Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

