Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.08.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen die B 27 und musste an der Ampel am "Hoheneicher Rondell" anhalten. Als die Ampel auf "grün" umsprang, musste der 34-Jährige wegen eines anderen vorausfahrenden Fahrzeuges noch kurz warten und konnte somit nicht sofort losfahren. Der nachfolgende 19-Jährige aus den Niederlanden erkannte dies nicht sofort und fuhr auf. Sachschaden: ca. 400 EUR.

Beim Ausparken auf dem Parkplatzgelände des Nikolaiplatzes in Eschwege rollte gestern Mittag, um 13:04 Uhr, der Pkw einer 77-Jährigen ein Stück nach vorne auf den dort geparkten VW Golf. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der die L 3239 in Richtung Kammerbach befuhr. Das Tier lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl eines Fahrrades

Zwischen dem 08.08.20 und dem 13.08.20, 20:00 Uhr, wurde in der "Neustadt" in Eschwege ein weißes Mountainbike der Marke "Scott" entwendet. Das Rad war mittels eines Gliederschlosses im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Der Schaden wird mit 2870 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Eine 48-Jährige aus Eschwege steht im Verdacht am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr mit ihrem Pkw unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Eine Überprüfung am Wohnort ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille, was zur Folge hatte, dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 07:30 Uhr fuhr heute Morgen ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen rückwärts von einem Parkplatz in der Straße "Hainertor" in Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 77-Jährigen aus Gerstungen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 12.08.20, 16:00 Uhr und dem 13.08.20, 11:00 Uhr wurde in das Vereinsheim des Taubenzuchtvereins im Schützenweg in Sontra eingebrochen. Unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Vereinsheimes und drangen auf diesem Weg in das Gebäude ein. Dort durchsuchte man die Räumlichkeiten nach Wertsachen, die dort aber nicht aufbewahrt werden. Letztlich nahmen der/ die Täter einen PC-Bildschirm im Wert von 50 EUR mit. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

In der Tiefgarage des Steinwegcenters in Hessisch Lichtenau wurde am gestrigen Tag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, ein weißer Pkw Skoda im Heckbereich angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 81-Jährigen aus Helsa.

