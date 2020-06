POL-Einsatz: Vermeintlicher Seenotfall - 88709 Meersburg, Bodensee, Höhe Yachthafen "Am Waschplätzle"

Polizeipräsidium Einsatz

Am Samstagabend, kurz vor 20:00 Uhr, wurde gemeldet, dass während des Unwetters auf dem Bodensee vor dem Yachthafen "Am Waschplätzle" bei Meersburg ein Segelboot gekentert und dabei eine Person mit Schwimmweste über Bord gegangen sei.

Daraufhin wurde in dem besagten Bereich eine Suchaktion mit Kräften der Wasserschutzpolizeien Konstanz, Friedrichshafen, Überlingen, dem Polizeipräsidium Ravensburg und mit Hilfe weiterer Rettungskräfte sowie der Feuerwehren Meersburg, Uhldingen, Stetten und der DLRG gestartet.

Während die Suchaktion noch lief, konnten durch parallel verlaufende Ermittlungen gesicherte Erkenntnisse erlangt werden, dass das angeblich gekenterte Segelboot gegen 20:00 Uhr sicher in den Yachthafen "Am Waschplätzle" mit den beiden Personen an Bord eingelaufen war. Offensichtlich war aufgrund des starken Wellengangs der Eindruck entstanden, dass sich das Segelboot in Schwierigkeiten befand.

Daraufhin konnten um ca. 21.20 Uhr die Suchmaßnahmen eingestellt werden.

Neben Rettungskräften waren die Feuerwehren Meersburg, Uhldingen sowie Stetten mit 25 Mann und 10 Einsatzfahrzeugen sowie die DLRG mit 2 Fahrzeugen an der Suchaktion beteiligt.

