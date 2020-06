Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 69412 Eberbach/Hirschhorn - Binnenschiff verursacht Gewässerverunreinigung

Göppingen (ots)

Ein beladenes, 105 Meter langes niederländisches Gütermotorschiff verlor am heutigen Vormittag auf dem Neckar zwischen den Schleusen Rockenau und Hirschhorn Schmieröl. Dadurch kam es in diesem Flussabschnitt zu einer Gewässerverunreinigung. Festgestellt wurde diese Verunreinigung erstmals in der Schleusenkammer der Schleuse Rockenau, wobei sich der Verdacht und die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei rasch auf das letzte talwärts geschleuste Schiff konzentrierten. Die Ermittlungen an Bord des Schiffes an der Schleuse Hirschhorn führten die Beamten zur Ursache des Ölaustrittes: Eine undichte Wellendichtung am Schiffspropeller. Die Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt an der Antriebswelle.

Die Feuerwehren Eberbach und Hirschhorn, das Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg sowie die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes waren ebenfalls vor Ort im Einsatz. Um eine weitere Ausbreitung des Ölfilmes zu verhindern, legte die Feuerwehr einen "Ölschlängel" um das Schiff. Umweltbeeinträchtigungen sind nach bisherigem Stand nicht zu erwarten. Fachfirmen kümmern sich nun vor Ort um die Reparatur des Defektes am Schiff. Die Ermittlungen der zuständigen Wasserschutzpolizeistation Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: (07161) 616-1221 oder -3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell