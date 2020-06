Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 71686 Remseck am Neckar - Abfallbehälter in die Rems gestoßen - Zeugen gesucht

Göppingen (ots)

In den Nachmittagsstunden des 05.06.2020, vermutlich gegen 16.20 Uhr, schoben mehrere unbekannte Täter Abfallbehälter in die Rems-Mündung bei Remseck am Neckar.

Drei Kinder, die diese Straftat beobachteten, informierten daraufhin den Wirt einer ortsansässigen Gastronomie. Dieser verständigte daraufhin die Feuerwehr Remseck, der es gelang, drei der vier Behältnisse zu bergen. Da der vierte Abfallbehälter mittlerweile außer Sicht war, wurde ein Warnhinweis für die Schifffahrt ausgegeben.

Nach Angaben der aufmerksamen Zeugen handelte es sich um mehrere Täter, die im Bereich der Sportbootliegeplätze vier große Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von je 1100 Liter in die Rems schoben.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr aufgenommen.

Da die Personalien der Kinder nicht bekannt sind, werden diese sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Stuttgart in Verbindung zu setzen. Telefon 0711/21805010.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: (07161) 616-1221 oder -3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell