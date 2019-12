Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag Beobachtungen in der König-Wilhelm-Straße gemacht haben.

In der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 15:15 Uhr war der Golf Cabrio einer 51-Jährigen in der König-Wilhelm-Straße, auf Höhe des Gebäude Nr. 35, geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken das Cabrio am vorderen linken Eck beschädigt. Das Polizeirevier Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

