Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Spiegel abgefahren/blauer Planen-LKW flüchtig

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (04.03.2020) wurde gegen 18:00 Uhr der linke Außenspiegel eines an der S-Heerenberger Straße geparkten Peugeots bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die 24-jähriuge Halterin aus Emmerich hatte ihren PKW am Straßenrand in Fahrtrichtung Stadtmitte auf Höhe der Hausnummer 67 geparkt und wurde von einer Zeugin angesprochen, die beobachtet hatte wie ein blauer Planen-LKW den Spiegel des Peugeots abfuhr. Der Fahrer des LKW hielt einige Meter weiter, stieg kurz aus und ging zu einem Wohnhaus an der gegenüberliegenden Straßenseite. Als der Fahrer zurück zu seinem LKW kam, entfernte er sich mit seinem Fahrzeug ohne sich um den beschädigten PKW zu kümmern. Laut Zeugin führte der LKW ein Klever Kennzeichen mit den Buchstaben "ED" (KLE-ED...). Der männliche Fahrer des LKW soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, ca. 175-180cm groß und kräftig gebaut sein.

Hinweise zum LKW oder LKW-Fahrer nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

