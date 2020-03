Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Gartenlaube/Schlössere aufgeflext

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht von Dienstag (03.03.2020). 21:45 Uhr auf Mittwoch (04.03.2020) 08:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gartenhaus an der Gocher Landstraße. Hierzu flexten die Täter due Bolzen der Schlossriegel auf, drangen in das Gartenhaus ein und durchsuchten es. Zur Beute der Täter können bisher keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

