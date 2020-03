Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Grundstücksmauer beschädigt

Emmerich-Vrasselt (ots)

Erst jetzt wurde der Polizei eine Unfallflucht aus Februar gemeldet. Ein Anwohner der Verbindungsstraße in Vrasselt gab an, dass ein unbekannter Autofahrer in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch (19. Februar 2020) seine Grundstücksmauer beschädigt hatte. Die Steinmauer weist auf einer Länge von mehr als einem Meter erhebliche Schäden auf, große Steine haben sich gelöst. Vermutlich hat ein Fahrzeugführer beim Rangieren auf der Einfahrt des Hauses die Mauer touchiert. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

