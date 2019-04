Polizei Bonn

POL-BN: Gestohlener Reha-Buggy in Poppelsdorf aufgefunden

Bonn (ots)

Der am 19.04.2019 in Bonn-Castell gestohlene Reha-Buggy wurde am heutigen Tag in einer Tiefgarage in Bonn-Poppelsdorf an der Clemens-August-Straße durch einen Hausverwalter aufgefunden. Der auffällige Buggy konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Ein konkreter Tatverdacht hat sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu Tatverdächtigen nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 36 unter der Telefonnummer 0228-150 entgegen.

