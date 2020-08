POL-ESW: Pressemeldung 13.08.2020-2

Polizei Eschwege

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Bad Sooden-Allendorf

Am Donnerstagmorgen hat eine 52-jährige Autofahrerin aus Meinhard gegen 08.10 Uhr in Bad Sooden-Allendorf beim Einbiegen von der Straße Ludwig-Rehn-Platz nach rechts in die Gartenstraße einer bevorrechtigte 24-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau aus Bad Sooden-Allendorf war auf der Gartenstraße in Richtung Waldisstraße unterwegs, als die 52-Jährige unvermittelt einbog und es dadurch zum Zusammenstoß kam. Die 24-Jährige und ihr ebenfalls aus Bad Sooden-Allendorf stammender 43-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Polizei Eschwege

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Leitplanke

Am Donnerstagvormittag ist ein Autofahrer aus Uhder gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße B 27 von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war aus Fahrtrichtung Göttingen kommend in Richtung Bad Hersfeld unterwegs, als er an der Kreuzung B 27 / Einfahrt Reichensachsen aus derzeit noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Leitplanke prallte. Am Auto des Mannes und an der Leitplanke entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe, der Fahrer blieb unverletzt.

