Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 13.08.2020

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Unbekannte beschädigen Pkw Mercedes; Schaden 4000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend haben Unbekannte zwischen 19.45 Uhr und 21.00 Uhr einen roten Pkw Mercedes C 200 beschädigt, der in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf etwa Höhe Haus Nummer 5 geparkt stand. Die Täter fügten der Karosserie des Fahrzeugs mehrere Kratzer zu, so dass die Polizei hier von einem Schaden in Höhe von 4000 Euro ausgeht. Hinweise zu der Tat nehmen die Beamten vom Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

33-jähriger Autofahrer muss sich Blutentnahme unterziehen; Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei in Eschwege hat am Mittwochnachmittag Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen aus Eschwege aufgenommen, der offenbar alkoholisiert im Stadtgebiet von Eschwege unterwegs war. Gegen 13.00 Uhr war den Beamten ein Vorfall gemeldet worden, wonach ein Pkw durch verkehrswidriges Überholen und aggressive Fahrweise aufgefallen sei. Beamte der Polizei in Eschwege, die daraufhin die Fahndung nach dem Pkw aufnahmen, konnten das Fahrzeug dann zunächst in der Nähe der Brauerei antreffen, wo es geparkt stand. Die weiteren Ermittlungen führten dann schließlich zu dem 33-Jährigen, der zum Zeitpunkt der Kontrolle durch die Polizei offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme, da der Mann auch nicht bereit war, sich einem Atemalkoholtest zu unterziehen. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

