POL-MK: Einbrecher in Büro

In der Nacht zum heutigen Montag, 11.05.2020, drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma Unter dem Kehlberg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und durchwühlten die Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute könne bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht vom 05.05. auf den 06.05. klauten unbekannte Diebe aus einem Garten Im Turm eine Gartenliege von einer Terrasse.

In Brelen versuchten erneut Bienendiebe in der Nacht zum Freitag (08.05.) gegen 00:30 Uhr dort aufgestellte Bienenvölker in ihren Bienenstöcken zu stehlen. Ein 57 jähriger Geschädigter Imker, der sich vor Ort aufhielt, sprach den unbekannten Mann an. Dieser gab mit starkem Akzent an, dass er lediglich "spazieren" gehe. Bei Nachschau an den Bienenstöcken stellte der Geschädigte fest, dass zwei Stöcke bereits zum Abtransport bereit gestellt und die Einfluglöcher bereits verschlossen war. Der Unbekannte hatte sich in die Nacht verflüchtigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

