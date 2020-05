Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autodiebe, Autounfälle & Streitigkeiten

Iserlohn (ots)

Autodiebe erfolgreich: In der Nacht vom Freitag zum Samstag (08.05.-09.05.) stahlen bislang unbekannte Autodiebe einen Am Sportplatz abgestellten weißen Jaguar Land Rover LY mit dem amtlichen Kennzeichen MK-RZ 2.

18 jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Am gestrigen späten Abend, gegen 23:25 Uhr, befuhr ein 59 jähriger Pkw Fahrer mit einem Ford Transit die Landhauser Straße in Richtung Sümmern. In Höhe der Einmündung Überm Gaxberg vernimmt der Fahrer plötzlich einen Schlag an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Er hielt umgehend an und vermutete den Zusammenstoß mit einem Reh. Als er ein Stöhnen aus dem nahen Gebüsch vernahm, stellte er eine schwer verletzte männliche Person fest. Die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung brachte den lebensgefährlich verletzten 18 jährigen Mendener ins Klinikum Dortmund. Der 59 jährige Sümmeraner Fahrer wurde ärztlich an Ort und Stelle versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Streit am Bahnhof: Samstag, 09.05.2020, gegen 23:12 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am der Rahmenstraße in Höhe des Bahnhofs. Hier bekamen sich zwei junge Damen (17 und 18 Jahre) derart in die "Haare", dass der verbale Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Während die eingesetzten Beamten schlichteten, griff die 18 jährige Iserlohnerin einen Polizisten an. Ihr 19 jähriger Freud störte zudem die polizeiliche Maßnahme und beleidigte die Polizeibeamten. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis zudem nicht nachkam, wurde das Pärchen mit zur Wache genommen und dort mussten beide in Polizeigewahrsam genommen werden. Nun müssen sie sich wegen diverser Straftaten zudem noch verantworten.

Diebstähle angezeigt: An der Untergüner Straße stahlen unbekannte Diebe in der Nacht zum heutigen Montag aus einem dortigen Garten eine Ständerwerk Konstruktion aus Traversen. Diese hatten eine Größe von 3 x 2 m. An der Wapschledde hebelten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag ein Garagentor auf und schoben diese nach oben. Sie gelangten jedoch nicht ins Innere.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell