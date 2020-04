Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumstumpf angezündet - Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Baumstumpf angezündet

Schotten - Am Mittwoch (22.04.), gegen 23:00 Uhr, zündeten Unbekannte einen abgeschnittenen Baumstumpf auf unbekannte Art und Weise an. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf weitere Bäume und Sträucher verhindern. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, welche etwas verdächtiges gesehen oder bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

Gitterroste gestohlen

Kirtorf / Lehrbach - In der Zeit von Sonntag (19.04.) bis Mittwoch (22.04.) stahlen Unbekannte insgesamt 17 Gitterroste im gesamten Jagdbezirk Lehrbach. Die Gitter dienen als Bodenplatten / Übergänge von Metallbrücken. Die Täter lösten die Verschraubungen und stahlen die Roste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.700 Euro.

Grablampen gestohlen

Kirtorf / Arnshain - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (14.04.) und Donnerstag (16.04.) zwei Grablampen vom Friedhof in Arnshein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell