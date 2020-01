Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

Gestern kam es gegen 11:15 Uhr auf der Mathildenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr der Fahrer eines Pkw die Mathildenstraße in Richtung Heideweg und bog nach rechts die Elbinger Straße ein. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern musste ein Radfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, stark abbremsen. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung setzen.

