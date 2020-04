POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schlitz - Am Mittwoch (22.04.), gegen 08:30 Uhr, parkte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen BMW 120 d in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 15 auf einer Parkfläche. Als sie gegen 13:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den Wagen der 61-jährigen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers müsste es sich um einen dunkelgrünen Opel handeln, da am Unfallort eine solche Spiegelabdeckung vorgefunden wurde. Am Wagen der 61-jährigen entstand Sachschaden von rund 1.300 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Schotten - Bereits am Dienstag (14.02.), gegen 15:30 Uhr, parkte ein 71-jährige Pkw-Fahrerin ihren blauen Ford Fiesta in der Marktstraße gegenüber der Hausnummer 63 in einer Parkbucht. Als sie gegen 17:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Fahrertür beschädigt wurde. Offensichtlich befuhr ein anderes Fahrzeug die Markstraße in Richtung Karlstraße und war dabei gegen das Fahrzeug der 71-Jährigen gestoßen. Am Fahrzeug der 71-Jährigen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

