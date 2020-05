Polizei Düren

POL-DN: Bei geschlossener Schranke Gleise betreten - Fußgänger schwer verletzt

Düren (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein Fußgänger, als er die Gleise der Rurtalbahn in Niederau trotz geschlossener Schranken betrat.

Gegen 08:30 Uhr war die Bahn von Düren in Richtung Kreuzau unterwegs. Die Schranken an einem Bahnübergang in Höhe eines Industriebetriebes in Niederau waren ordnungsgemäß geschlossen. Unmittelbar vor dem Übergang nahm der 48-jährige Zugführer den Fußgänger wahr. Trotz der gesenkten Schranken und rotem Blinklicht betrat der Mann, ein 43-Jähriger aus der Ukraine, nach übereinstimmenden Zeugenaussagen die Gleise. Der Zugführer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Mann aber nicht verhindern. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefährliche Verletzungen konnten nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrgäste und der Zugführer blieben unverletzt.

