Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht nach Anschlag auf Kulturverein

Düren (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde auf das Gebäude des deutsch-türkischen Kulturvereins in Birkesdorf ein Brandanschlag verübt. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten Zeugen, sich zu melden.

Bislang unbekannte Täter hatten versucht, das Gebäude an der Straße "Schüllsmühle" in Brand zu setzen. Dabei entstand ein geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie einem möglichen Motiv dauern derzeit an. Wer sachdienliche Angaben machen oder Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zu den üblichen Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 02421 949-8877. Außerhalb dieser Zeiten ist die Leitstelle der Polizei Düren unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen. Hinweise können auch per E-Mail an die Adresse poststelle.Dueren@polizei.nrw.de oder per Fax an die 02421 949-8099 übermittelt werden.

