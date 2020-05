POL-DN: Fahndung mit Bildern aus einem Geldautomaten - Wer kennt diese Person?

Polizei Düren

Düren

Als er mit einer gestohlenen EC-Karte Geld an einem Automaten abheben wollte, wurde ein junger Mann von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei bittet um Hinweise auf seine Identität.

Dem Einsatz der EC-Karte ging eine dreiste Tat voraus: eine unbekannte Frau klingelte am 01.02.2020 an der Wohnungstür eines älteren Paares in Düren. Sie wusste, dass sich die Bewohnerin zu dieser Zeit stationär in einem Krankenhaus aufhielt und erklärte dem anwesenden Lebensgefährten, sie müsse in der Wohnung nach Gründen für die Erkrankung der Seniorin suchen. Dem Mann kam dieses Vorgehen schnell merkwürdig vor, doch er konnte die Unbekannte nicht daran hindern, diverse Wertsachen einzustecken, mit denen ihr die Flucht gelang. Zu den gestohlenen Gegenständen gehörte auch eine EC-Karte, die noch am selben Tag in einer Dürener Bankfiliale benutzt wurde. Ein junger Mann versuchte, mit dieser Karte an einem Geldautomaten Geld abzuheben. Das gelang ihm zwar nicht, dennoch wurde er von der Kamera des Automaten aufgezeichnet.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Identität dieses Mannes. Die zuständige Sachbearbeiterin der Kriminalpolizei ist unter der Telefonnummer 02421 949-8311 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425.

