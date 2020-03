Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher entwendeten Sattel-Anhänger mit Ladung - Monheim - 2003017

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Nach erster Auswertung technischer Aufzeichnungen steht fest, dass am nächtlichen Mittwochmorgen des 04.03.2020, gegen 02.25 Uhr, ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter in das umzäunte und verschlossene Betriebsgelände einer Spedition an der Edisonstraße in Monheim am Rhein eindrangen. Hierzu wurde zunächst ein etwa zwei Meter hohes Metallschiebetor überklettert, um an einen Schaltkasten des elektrisch betriebenen Tores zu gelangen. Die Schaltung wurde dann so manipuliert, dass ein manuelles Öffnen des Tores möglich war.

Anschließend verschwand vom Gelände ein dort zum Weitertransport geparkter Sattel-Anhänger Plane/Spriegel vom Typ Schmitz-Cargobull, mit dem amtlichen Kennzeichen ME-FH 1511. Dieser war zur Tatzeit mit 20 Tonnen Aluminium-Pressprofilen, im Ladungswert von mehr als 30.000,- Euro, zu einem späteren Weitertransport beladen. Zum Diebstahl des zweiachsigen Sattel-Aufliegers, der selber knapp 14 Meter lang ist, eine blaue Plane mit der schwarzen Aufschrift "APT" und ein 3-D-Bild von Aluminiumprofilen trägt, brachten der oder die Einbrecher und Diebe offenbar eine eigene Sattelzugmaschine mit. Seit dem Abtransport des Aufliegers fehlt jede Spur von dem 39-Tonnen-Auflieger mit dem amtlichen Kennzeichen ME-FH 1511. Der Zeitwert des viereinhalb Jahre alten Anhängers wird schon ohne Ladung auf etwa 10.000,- Euro geschätzt.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Einbrecher und Anhängerdiebe, das zum Diebstahl benutzte Zugfahrzeug sowie den Verbleib des gestohlenen Anhängers und seiner 20 Tonnen schweren Ladung vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Monheimer Polizei wurden eingeleitet, Anhänger und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Aufliegers und seiner Ladung, nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell