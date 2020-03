Polizei Mettmann

POL-ME: Drei festgenommene Einbrecher sind in Untersuchungshaft - Langenfeld - 2003015

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2003012 vom heutigen Tag ( als PDF in Anlage / im Internet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4535960 nachzulesen) berichteten wir bereits ausführlich zur Festnahme eines Einbrecher-Trios in Langenfeld. Weil wachsame und vorbildlich handelnde Nachbarn aufgepasst und ihre verdächtigen Beobachtungen sofort der Polizei gemeldet hatten, konnte diese am Montagabend des 02.03.2020, gegen 18.00 Uhr, im Bereich der Straße An der Eiche in Richrath, drei junge Einbrecher auf frischer Tat antreffen und vorläufig festnehmen.

Aktuell erreicht uns gerade die erfreuliche Nachricht, dass gegen alle drei Beschuldigten, bei der Vorführung vor einem zuständigen Richter, Haftbefehle verkündet wurden. Damit geht das Trio nun in Untersuchungshaft.

