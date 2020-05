Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Begegnungsverkehr

Jülich (ots)

In Güsten waren am Dienstagnachmittag vier Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Fast 30.000 Euro Sachschaden entstanden gestern, als sich zunächst zwei Autos im Begegnungsverkehr touchierten und sie anschließend noch gegen zwei weitere Fahrzeuge prallten. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus Merzenich war gegen 15:10 Uhr auf der Welldorfer Straße aus Richtung Welldorf kommend in Fahrtrichtung Rödingen unterwegs, als ihr ein anderer Pkw entgegen kam. Die Merzenicherin schätzte die Breite der Straße als ausreichend ein, um trotz der auf ihrer Seite am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen zu können. Die tatsächliche Breite der Fahrbahn hätte dies vermutlich auch zugelassen, wenn der entgegen kommende Wagen seinerseits ganz rechts gefahren wäre. Angaben der 53-Jährigen sowie eines Zeugen zufolge tat er aber genau dies scheinbar nicht, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam. Der Wagen der Merzenicherin prallte anschließend gegen einen parkenden Wagen. Das andere Fahrzeug, gesteuert von einem 18 Jahre alten Mann aus Jülich, stieß gegen einen weiteren ihm entgegen kommenden Pkw und blieb schließlich halb auf dem Gehweg stehen.

Die beiden zuerst kollidierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, um die beiden anderen beteiligten Autos kümmerten sich deren Besitzer nach der Unfallaufnahme. Die 53-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang - und zur möglichen Vermeidbarkeit - dauern an.

