Polizei Düren

POL-DN: Scheiben eingeworfen

Düren (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden an zwei Tatorten Schaufensterscheiben eingeworfen. Die Täter bedienten sich dabei einer Gehwegplatte und eines Gullydeckels.

Nahezu zur selben Zeit wurden die beiden Taten verübt, allerdings in einiger Entfernung zueinander. Um kurz nach 02:00 Uhr wurde der Alarm an einem Firmengebäude an der Straße Am Ellernbusch in Düren-Rölsdorf ausgelöst, als Unbekannte eine Gehwegplatte in die Schaufensterscheibe warfen. Ob sie durch das hierdurch entstandene Loch hindurch stiegen, das Gebäude betraten oder etwas stehlen konnten, stand zum Zeitpunkt der polizeilichen Anzeigenaufnahme noch nicht sicher fest. Die Absuche des Objekts mit einem Polizeidiensthund verlief jedenfalls negativ. Die Kriminalpolizei erschien später zur Spurensuche und -sicherung.

Wenige Minuten später ereignete sich in Birkesdorf eine ähnliche Tat: einen Gullydeckel nutzten die Täter, um gegen 02:17 Uhr die Scheibe an einem Tankstellengebäude an der Zollhausstraße einzuwerfen. Hier betraten die Unbekannten anschließend den Verkaufsraum und nahmen Tabakwaren an sich, mit denen sie in Richtung Wienand-Dammers-Straße flüchteten. Angaben von Zeugen zufolge soll es sich dabei um zwei männliche, dunkel gekleidete Personen gehandelt haben, die eine große Tasche trugen. Einer der Täter hat sich bei der Tatausführung mutmaßlich verletzt, denn die Kriminalpolizei konnte Blutspuren am Tatort sichern. Ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Tat und den zuletzt in Düren verübten Einbrüchen in Tankstellen gibt, ist Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen.

Weitere Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

