Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung & Randalierer behindert Rettungseinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch gegen 15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mercedesfahrer die B 14 in Richtung Backnang. Als er im Reißverschlussverfahren auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kollidierte er mit einem dort fahrenden VW Transporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro.

Kernen im Remstal: Pkw contra Baum - Zeugen geuscht

Glück im Unglück hatte ein bislang Autofahrer, der am Mittwoch in der Zeit zwischen 22:20 Uhr und 22:25 Uhr die Tälesstraße entlang fuhr und hierbei eine Böschung hinunterrutschte. Der bislang unbekannte Fahrer kam auf Höhe des Wanderparkplatzes von der Fahrbahn ab, rutschte anschließend eine steile Böschung hinunter und kollidierte mit einem Baum, der hierbei entwurzelt wurde.

Der PKW kam auf der unterhalb der Böschung befindlichen Straße zum Stillsand. Die Baumkrone des entwurzelten Baumes schlug neben ihm auf. Vermutlich war der PKW noch soweit fahrbereit, dass er sich unerlaubt von der Umfallstelle entfernen konnte. Der Schaden am Baum wird auf etwa 200 Euro geschätzt, der Sachschaden am PKW dürfte ungleich höher sein. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach: PKW beschädigt- Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr wurde ein PKW VW, der in der Ernst-Heinkel-Straße geparkt war, mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrer- und Beifahrerseite ganzseitig beschädigt. Der Sachschaden durch die Kratzer beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711-57720 entgegen.

Fellbach: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Ein auf einem Parkplatz abgestellter PKW BMW wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18.20 Uhr beschädigt. Bei dem Unfall entstand an der Stoßstange Höhe Kühlergrill ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711-57720 zu melden.

Winterbach: Randalierer behindert Rettungseinsatz

Eine Rettungswagenbesatzung war am Mittwoch gegen 18:00 Uhr bei einem Einsatz am Peter-Hahn-Platz. Als eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes weitere Einsatzmittel aus dem Fahrzeug holen wollte, wurde sie von einem sehr aufgebrachten 62-jährigen Mann angeschrien. Der Mann beschwerte sich unüberhörbar, dass der Rettungswagen aus seiner Sicht so geparkt wäre, dass er mit seinem Wagen nicht vorbeikommen würde. Die Mitarbeiterin des Rettungsdienstes flüchtete sich vor dem aggressiven Mann ins Innere des Rettungsfahrzeuges und verriegelte die Türen. Der Aggressor trat derweil mehrfach gegen das Fahrzeug. Beim Eintreffen einer Polizeistreife war der 62-Jährige immer noch sehr aufgebracht. Auf Ansprache der Beamten zeigte er sich völlig uneinsichtig. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich der Hitzkopf völlig umsonst aufgeregt hatte, da sein Fahrzeug ohnehin nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Ärgern wird er sich sicherlich bald wieder, denn auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

