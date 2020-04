Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwelbrand an Garagendach - Versuchte gefährliche Körperverletzung - Unfallflucht - Geschwindigkeitskontrollen auf der B19 - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Versuchte gefährliche Körperverletzung

Als am Mittwochabend ein 67-jähriger Fußgänger gegen 22.45 Uhr zwischen Bahnhof und ZOB unterwegs war, stellte sich ihm eine dreiköpfige Personengruppe ohne ersichtlichen Grund in den Weg. Als der Geschädigte von einer dieser Personen körperlich angegangen wurde, setzte er sich zur Wehr, stieß den Angreifer zu Boden und flüchtete in Richtung Wilhelm-Zapf-Straße. Eine weitere Person aus der Gruppe verfolgte den Geschädigten und wollte anschließend auf ihn einschlagen. Dies wurde aber von einer vierten, bislang unbekannten Person verhindert. Der Geschädigte blieb unverletzt. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Iggingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr die K 3266 von Zimmern kommend in Richtung Iggingen befuhr, streifte in einer Rechtskurve den entgegenkommenden Pkw eines 50-jährigen Audi-Lenkers am linken Außenspiegel und setzte anschließend seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An dem Audi entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Am Mittwochnachmittag wollte ein 31-jähriger Mercedes-Lenker gegen 16.40 Uhr sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Möhlerstraße einparken. Beim Zurücksetzen seines Fahrzeuges fuhr er auf den dahinterstehenden Pkw eines 43-jährigen VW-Lenkers auf. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Schwelbrand an Garagendach

Nach Abdichtungsarbeiten mittels Schweißgerät auf einem Garagendach in der Straße Am Strümpfelbach kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr zu einem Schwelbrand an der Außenfassade. Da ein Zeuge den aufsteigenden Rauch bemerkt hatte und die Feuerwehr verständigte, konnte schlimmeres verhindert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bettringen waren mit 28 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen verständigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Mountainbike

Zwischen Freitagmittag und Montagmittag wurde im Schindelackerweg ein schwarz/blaues Mountainbike ST 520 im Wert von ca. 500 Euro entwendet.

Aalen: Geschwindigkeitskontrollen auf der B19

Am gestrigen Mittwoch wurden in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr durch die Verkehrspolizei des PP Aalen auf der B19 im Bereich Röte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In dieser Zeit wurden über 7000 Fahrzeuge gemessen. Hierbei mussten über 1000 Fahrzeugen mit einer zu hohen Geschwindigkeit beanstandet werden. Bei fast 100 Verkehrsteilnehmern war die gefahrene Geschwindigkeit so hoch, dass gegen sie ein Fahrverbot ausgesprochen werden muss. Wie aus der erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Statistik des Polizeipräsidiums Aalen zu entnehmen ist, stellt überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1 dar. So war zum Beispiel im Jahr 2019 bei tödlichen Unfällen die Geschwindigkeit in 64 % aller Unfälle die Hauptunfallursache.

