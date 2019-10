Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Reise endet in der Kontrollstelle - Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl

Bild-Infos

Download

Passau/Ruhstorf (ots)

Die Bundespolizei Passau hat einen 37-jährigen Rumänen in der Kontrollstelle Rottal-Ost festgenommen, der per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Nun sitzt er bis zu seiner Hauptverhandlung im Gefängnis.

Bei der Kontrolle des Mannes am Donnerstag kurz nach Mitternacht (24. Oktober) stellten die Fahnder eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Traunstein fest. Das Amtsgericht Rosenheim ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an, da er dringend verdächtig ist, Anfang dieses Jahres einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen zu haben.

Nach der Vorführung beim Amtsgericht Passau lieferten die Bundespolizisten den Rumänen in die Justizvollzugsanstalt Passau ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell