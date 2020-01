Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - 1,6 Promille zur Mittagszeit

Raesfeld (ots)

Am Dienstag meldete sich eine Zeugin gegen 12.20 Uhr bei der Polizei und machte Angaben über einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, der zudem in einen Pkw gestiegen und losgefahren war. Polizeibeamte trafen den mutmaßlichen Fahrzeugführer wenig später an seiner Wohnanschrift an. Der 69-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss (der Alkoholtest lässt auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 1,6 Promille schließen), sodass die Polizeibeamten ein Strafverfahren einleiteten und den Führerschein sicherstellten. Zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit entnahm ein Arzt dem Beschuldigten Blutproben.

