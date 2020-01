Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Sportstätte

Gescher (ots)

Ein Fenster eingeschlagen und sich so gewaltsam Zugang zu den Besprechungsräumen eines Sportvereins verschafft haben sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gescher. Die Täter hebelten in dem Gebäude am Ahauser Damm einen Getränkeautomaten auf und erbeuteten Bargeld. Anschließend gingen die Täter zum Clubheim über und hebelten dort eine Tür auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gingen die Einbrecher dort leer aus.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

