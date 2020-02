Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 19.02.2020: Ladendiebe festgehalten+++Verkehrskontrollen mit vielen Anzeigen+++Im Straßengraben gelandet

Gießen (ots)

Gießen: Ladendiebe festgenommen

Innerhalb weniger Minuten wurden zwei mutmaßliche Ladendiebe in der Gießener Innenstadt festgenommen. In beiden Fällen waren es algerische Asylbewerber, die offenbar zuvor Kleidungsstücke entwenden wollten. Im ersten Fall am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, hatte ein 21 - Jähriger offensichtlich eine Jacke aus der Ablage angezogen und wollte mit der entwendeten Jacke flüchten. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten den Verdächtigen festhalten. Kurz danach kam es in demselben Geschäft im Seltersweg zu einem weiteren Diebstahl. Auch in diesem Fall zog sich der 18 - Jährige offenbar eine Jacke über. Auch er wurde vom Sicherheitsdienst festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Verkehrskontrollen mit vielen Anzeigen

Gegen 25 Personen musste am Dienstag bei Kontrollen in der Straße Zu den Mühlen in Gießen ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden. Größtenteils mussten Handynutzer und Gurtmuffel belangt werden. Insgesamt hatten die Beamten der Polizeistation Gießen Nord etwa 30 Fahrzeuge angehalten und überprüft. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Aus dem Straßengraben nicht mehr herausgekommen

Unglücklich lief es für einen 39 - Jährigen aus Linden. Er wurde am frühen Mittwochmorgen bei Linden überprüft. Der Mann war mit seinem Auto offenbar mit der Hinterachse in den Graben gerutscht. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass er offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der Lindener musste mit zur Blutentnahme.

Gießen: Hinteres Kennzeichen weg

In der Heinrich-Will-Straße haben Langfinger in der Nacht zum Dienstag das hintere Kennzeichen GI-M 5213 entwendet. Die Diebe hatten das Kennzeichen offenbar abmontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Festnahme nach Zeugenhinweis

In der Walltorstraße verhalf ein Zeugenhinweis am frühen Mittwochmorgen der Polizei zur Festnahme eines mutmaßlichen Vandalen. Die Zeugen hatten gegen 02.40 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ein Unbekannter gegen den Außenspiegel eines dort geparkten PKW tritt. Die Streife konnte wenig später einen 23 - Jährigen Asylbewerber aus Eritrea festnehmen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Citybike weg

In der Weserstraße in Gießen hatten es Unbekannte auf ein Fahrrad der Marke Peugeot abgesehen. Die Diebe hatten offenbar das Schloss geknackt und das Rad, das einen Wert von 400 Euro hat, mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Allendorf(Lumda): Parkplatzrempler

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (18.Februar) gegen 14.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Offenbar beim Rangieren in eine enge Parklücke beschädigte ein zunächst Unbekannter einen geparkten VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Aufgrund eines Zeugen konnte er jedoch ermittelt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 1.300 Euro.

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren am Dienstag (18.Februar) zwischen 09.00 und 12.00 Uhr einen geparkten Daimler im Kropbacher Weg. Die graue A-Klasse stand zwischen 9.00 und 12.00 Uhr in einer Parkbucht. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt

Eine 27-jährige Frau parkte am Dienstag (18.Februar) ihren Peugeot vorwärts in einem Parkhaus in der Südanlage ein. Gegen 18.50 Uhr wollte sie mit ihrem Wagen das Parkhaus verlassen und verwechselte offenbar Vorwärts- und Rückwärtsgang. Dabei stieß sie mit ihrem Peugeot gegen die Brüstung des Parkhauses. Der Schaden an Fahrzeug und Brüstung wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Fröbelstraße

Trotz Schaden von 4.500 Euro entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall am Montag (10.Februar) gegen 07.36 Uhr in der Fröbelstraße. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten blauen BMW und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Offenbar handelt es sich bei dem Verursacher um einen gelben Mercedes Vito. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen-Lindenstruth: Offenbar Audi übersehen?

5.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls in der Alsfelder Straße von Dienstag (18.Februar). Gegen 07.40 Uhr hielt ein 61-jähriger Mann mit seinem Hyundai an der dortigen Bushaltestelle. Beim Einfahren in den laufenden Verkehr, übersah er offenbar den Audi eines 38-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (18.Februar) gegen 14.54 Uhr in der Bänningerstraße. Eine 64-jährige Frau bog von dem Parkplatz eines Drogeriemarktes auf die Bänninger Straße ein. Dabei übersah sie vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Mann, der die Bänningerstraße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Licher Straße: Warnbake touchiert Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Samstag (15.Februar) gegen 17.30 Uhr die Bundesautobahn B485 von Frankfurt nach Marburg. In Höhe der Anschlussstelle Licher Straße kam er in einer Baustelle leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei mit dem rechten Außenspiegel eine Warnbake. Dabei flogen Teile des Spiegels gegen den hinter ihm fahrenden Kia eines 22-Jährigen und beschädigten den Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aufgrund von Hinweisen jedoch ermittelt werden. Der Schaden wird auf insgesamt 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Vorfahrt eines Minis missachtet

9.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße L3093. Ein 73-jähriger Lollarer befuhr am Dienstag (18.Februar) gegen 18.30 Uhr die Landesstraße L3093 von Ruttershausen nach Wismar. Auf der Strecke bog er links in Richtung Lollar ab und übersah dabei offenbar eine vorfahrtsberechtigte 26-Jährige mit einem Mini Cooper. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht vermeiden. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Beteiligten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

