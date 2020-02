POL-GI: Pressemeldungen vom 18.02.2020: Ladendiebe unterwegs+++Mehrere Unfallfluchten angezeigt+++Quad - Fahrer fällt um

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Kleidung gestohlen

Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Montag (17.Februar) gegen 19.30 Uhr in einem Geschäft in der Bahnhofstraße festgenommen. Der Täter soll Bekleidung im Wert von 92 Euro mit in die Umkleide genommen haben. Dort entfernte er mit einer Nagelzange die Sicherungsetiketten und verstaute die Kleidung in einem mitgeführten Rucksack. Ein Ladendetektiv hatte das Ganze bemerkt und den 29-jährigen algerischen Asylbewerber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Ladendieb entfernt Sicherung

Eine Jacke im Wert von etwa 40 Euro wollte ein Ladendieb Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr aus einem Kaufhaus in der Bahnhofsstraße stehlen. In einer Umkleidekabine durchtrennte er die Sicherung des Oberteils und zog sie unter seine eigene. Anschließend versuchte er das Geschäft verlassen und wurde von einem Angestellten daran gehindert. Die informierten Polizeibeamten entließen den Dieb, einen 26-jährigen algerischen Staatsangehörigen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: 21-Jährige beschädigt Auto

In der Goethestraße warf eine 21-jährige Frau am frühen Dienstagmorgen (gegen 00.25 Uhr) offenbar ein leeres Glas auf die Scheibe eines geparkten weißen Golfs. Die Verdächtige war mit zwei Freundinnen dort unterwegs, als sie das Auto beschädigte. Der Grund dafür ist bislang unbekannt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auto zerkratzt

1.200 Euro Schaden an einem Citroen hinterließ ein Unbekannter in der Hindemithstraße. Der silberfarbene C3 stand dort zwischen 11.00 Uhr am Donnerstag und 09.00 Uhr am Samstag (15. Februar). Der Täter zerkratzte die linke Seite des Fahrzeuges. Hinweise bitte an die Polizeistation in Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Vorderes Kennzeichen abgerissen

Im Gießener Riegelpfad haben Unbekannten von einem dort geparkten Opel Corsa das vordere Kennzeichen abgerissen. Die Unbekannten hatten den Diebstahl zwischen Freitag und Montag begangen. Dabei handelt es sich um das Kennzeichen FKB-RV18. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrraddiebstahl im Hinterhof

In einem Hinterhof haben Langfinger Ende letzter Woche (Do./Fr.) ein Crossbike entwendet. Die Unbekannten hatten das Rad offenbar mitsamt Schloss entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Rad der Marke Bulls. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Handtasche aus dem Auto entwendet

In der Obergasse in Staufenberg haben Diebe am Montag, zwischen 14.30 und 15.00 Uhr, eine Handtasche entwendet. Die Unbekannten hatten dazu eine Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen und in den Innenraum gegriffen. In der Handtasche befanden sich offenbar keine wertvollen Gegenstände. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: An Haustür gehebelt

In der Birkenallee in Weitershain haben Einbrecher offenbar vergeblich an der Haustür eines Einfamilienhauses gehebelt. Die Unbekannten hatten offenbar vergeblich versucht, die Tür aufzubrechen. Der Schaden an der Tür liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen/Südanlage: Unfallflucht im Parkhaus

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag (17.Februar) offenbar einen geparkten Opel in einem Parkhaus in der Südanlage. Der schwarze Corsa stand dort zwischen 12.40 und 13.45 Uhr. Der Schaden an der Fahrertür wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Ford touchiert

Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter einen in der Straße "Kirschgarten" geparkten Ford. Der graue Focus stand dort am Freitag (14.Februar) zwischen 09.00 und 12.30 Uhr. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Unfallflucht auf Parkplatz

Trotz Schaden von 1.500 Euro flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall auf einem Parkplatz "Am Alten Bahnhof" in Lollar. Der Verursacher stieß zwischen Donnerstag (13.Februar) 20.00 Uhr und Freitag (14.Februar) 09.00 Uhr gegen einen dort geparkten weißen Ford Transit. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um einen LKW. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Linden: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Skoda. Der schwarze Octavia stand dort am Samstag (15.Februar) zwischen 11.00 und 11.28 Uhr. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er einen Schaden am linken Heck. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Schillerstraße: Audi beschädigt

Einen am Fahrbahnrand der Schillerstraße (Höhe 17) geparkten Audi beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitag (14.Februar) 15.00 und Samstag (15.Februar) 09.50 Uhr. Als der Besitzer zu seinem grauen A3 zurückkam, war dieser an der Fahrertür und dem Außenspiegel beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Asterweg: Unfallflucht

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VWs nach einem Unfall im Asterweg (Höhe 45). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort zwischen Donnerstag (13.Februar) 23.00 und Freitag (14.Februar) 06.30 Uhr einen geparkten schwarzen Golf an der Tür hinten links. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen-Rödgen: Mit Anhänger gegen Mauer gefahren

Zu einem Unfall kam es am Montag (17.Februar) gegen 18.36 Uhr in der Udersbergstraße in Rödgen. Ein 46-jähriger LKW-Fahrer schätzte den Abstand zu einer Mauer zu gering ein und stieß mit seinem Anhänger dagegen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Beim Parken VW beschädigt

Ein 80-jähriger Mann beschädigte beim Parken einen "Am Lindenbaum" geparkten VW. Zunächst entfernte sich der 80-Jährige offenbar von der Unfallstelle, konnte jedoch aufgrund von Hinweisen ermittelt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Tulpenweg: Gartentür angefahren

Zu einem Unfall kam es am Montag (17.Februar) gegen 15.40 Uhr im Tulpenweg. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Gartentür und entfernte sich von der Unfallstelle. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Vorfahrt eines Rollers missachtet

Montagabend (17.Februar) kam es in der Grünberger Straße zu einem Unfall mit einem Rollerfahrer. Ein 31-jähriger Mann befuhr gegen 19.09 Uhr die Bersröder Straße und wollte auf die Grünberger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährige Mann mit seinem Roller, der die Grünberger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Rollerfahrer leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Mit Quad von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Mann befuhr am Montag (17.Februar) mit einem Quad die Feldwege zwischen Lehnheim und Grünberg. Da er vermutlich einem Feldhasen auswich, kam er von der Fahrbahn ab und das Quad fiel auf die Seite. Dabei entstand Sachschaden an zwei Holzpfosten, einem Zaun, sowie dem Quad. Der 18-Jährige verletzte sich glücklicherweise nicht. Der Schaden wird auf insgesamt 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Westanlage: Beim Einscheren Seat beschädigt

Zu einem Unfall kam es am Montag (17.Februar) gegen 19.05 Uhr in der Westanlage. Eine 29-jährige Frau befuhr die rechte Spur der Westanlage. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Mann fuhr ihr dicht auf, hupte mehrfach und überholte sie schließlich. Beim Wiedereinscheren stieß der 24-Jährige dann gegen das Fahrzeug der Frau. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund von Hinweisen konnte der 24-Jährige ermittelt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Linden: Zusammenstoß in Baustelle

Ein 61-jähriger Mann befuhr am Dienstag (17.Februar) gegen 05.57 Uhr mit seinem Fiat die Bundesautobahn A485 von Marburg in Richtung A45. Der 61-Jährige befuhr die linke Spur im Bereich einer Baustelle, als plötzlich ein neben ihm fahrender LKW leicht nach links kam und ihn streifte. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Fiat und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Den Sachschaden an PKW und Schutzplanke schätzt die Polizei auf 4.200 Euro. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

