Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr befährt ein 53-jähriger Wiesbadener mit seinem BMW die Saarbrücker Allee und beabsichtigt an der Einmündung Alte Schmelze nach links in Richtung Saarstraße abzubiegen. Gleichzeitig befährt ein 46-jähriger Wiesbadener und sein 23-jährigen Beifahrer mit einem Daimler-Benz die Alte Schmelze aus Richtung Saarstraße und beabsichtigt in Richtung Hagenauer Straße weiterzufahren.

Der 53-Jährige fährt in die Einmündung und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge indem der BMW am hinteren linken Radkasten von der vorderen Stoßstange des Daimler-Benz berührt wird.

Der BMW dreht sich durch den Aufprall um fast 200 Grad.

Der andere PKW kommt leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und unmittelbar vor einem Hoftor zum Stehen. Bei beiden Pkw´s werden die Airbags ausgelöst

Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt und vorsorglich in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert.

Aufgrund der Hochwertigkeit der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 75.000 EUR

Während der polizeilichen Maßnahmen musste der Einmündungsbereich von der Saarstraße in die Alte Schmelze für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Karwath, PHK & KvD PD Wiesbaden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell