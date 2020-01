Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Auf der falschen Fahrspur

Am Dienstag musste ein Audifahrer in Schnürpflingen in die Schutzplanke ausweichen.

Ulm (ots)

Der 24-jährige Autofahrer war gegen 12 Uhr von Staig in Richtung Schnürpflingen unterwegs. In einer Linkskurve vor dem Ortseingang sei ihm ein dunkler Kleinwagen auf seinem Fahrstreifen entgegen gekommen, sagte der Mann später der Polizei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei er in die Schutzplanke ausgewichen. Der Unbekannte sei einfach weitergefahren. Die Fahrzeuge stießen nicht zusammen. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880). Sie schätzt den Sachschaden am Audi auf 2.500 Euro und den an der Schutzplanke auf 1.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++0123223

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell