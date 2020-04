Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:50 Uhr, fuhren ein 26-jähriger Fahrer (aus O-E) eines Fahrzeugs der Feuerwehr und ein 57-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick in entgegengesetzter Richtung auf der Groß-Erkenschwicker Straße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet der 57-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Feuerwehrfahrzeug. Dabei verletzte er sich schwer. Der 26-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 65.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge stellenweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

