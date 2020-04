Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer gestürzt - Mann leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, stürzte ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Datteln auf der Kolpingstraße. Dabei verletzte er sich leicht. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Radfahrers. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Nach Angaben eines Zeugen fuhr zur Zeit des Sturzes ein unbekannter Autofahrer neben dem Radfahrer her. Es soll aber wohl zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen sein. Sachschaden entstand nicht.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell