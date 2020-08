POL-ESW: Pressemeldung 25.08.2020

Polizei Eschwege

Diebe stehlen Autoanhänger im Wert von 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt bei der Polizei in Eschwege angezeigt wurde, haben Unbekannte bereits vor einigen Tagen einen Autoanhänger im Wert von ca. 1000 Euro gestohlen. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise zu der Tat. Der Anhänger der Marke "Brenderup", Modell SDAH Plane und Spriegel war in der Rasenstraße von Wanfried-Aue vor einem Firmengelände auf einem Parkplatz abgestellt und wurde von den unbekannten Dieben im Zeitraum zwischen dem 14.08.2020, 11.00 Uhr und dem 19.08.2020, 11.00 Uhr entwendet. Der Anhänger hatte eine helle Plane mit u.a. schwarz/gelben Firmenlogo und war zur Tatzeit mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-CV 192 gekennzeichnet. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Büro- und Lagerräume; Stehlschaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Freitagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr waren Einbrecher unterwegs und brachen in Eschwege beim Gut Friedrichsruh zunächst gewaltsam in einen verschlossenen Büroraum ein. Die Täter nahmen aus dem Büro einen Laptop mit und zudem mehrere Schlüssel, mit denen sie sich dann darüber hinaus Zugang zu Lagerräumen und zu einer Waschküche im Nebengebäude verschafften. Aus den betroffenen Räumlichkeiten ließen die Diebe dann eine Stichsäge mitgehen und außerdem Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie Toilettenpapier, Konservendosen und Waschmittel. Insgesamt beziffert die Polizei den entstandenen Schaden auf 600 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Die Polizei in Eschwege hat am gestrigen Montag Ermittlungen gegen eine 59-jährige Frau aus Sontra wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Frau soll Montagmittag etwa in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße von Eschwege ein anderes Fahrzeug beschädigt haben. Der entstandene Schaden am Pkw einer 55-Jährigen aus Eschwege wird mit 500 Euro angegeben.

Polizei untersagt Sattelzug die Weiterfahrt

Aufgrund mehrerer telefonischer Mitteilungen über einen in auffälliger Schräglage befindlichen Sattelzug auf der Bundesstraße B 7, hat die Polizei in Eschwege am Montagabend gegen 19.00 Uhr das betreffende Fahrzeug in Eschwege schließlich anhalten können und einer Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, hatte der 36-jährige Fahrer Aluminiumbarren mit einem Gesamtgewicht von 24.449 kg geladen. Da die Ladung nicht ausreichend gesichert war, rutschte die Ladung fortwährend hin und her, was dazu führte, dass der Sattelzug immer wieder in Schieflage geriet. Die kontrollierenden Beamten untersagten dem Mann schließlich die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen letzter Wochen Donnerstag 20.00 Uhr und Montagmorgen 05.30 Uhr haben Unbekannte die österreichischen Kennzeichen SP-TIGA 1 von einem grauen Pkw VW Golf geklaut, der in Sontra auf einem Parkplatz am Barbaraplatz geparkt stand. Der Stehlschaden beträgt 50 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Häusliche Gewalt

Die Polizei von Sontra musste in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Beziehungsstreitigkeiten einschreiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten und zwei Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung nach sich zogen. Gegen 01:50 Uhr war es in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße zwischen einem 34-Jährigen und seiner 30-jährigen Lebensgefährtin nach einem Streit zu gegenseitigen, körperlichen Übergriffen gekommen. Der 34-Jährige soll seine Lebensgefährtin u.a. ins Gesicht geschlagen haben, während sie sich mit einem Küchenmesser zur Wehr setzte und dem 34-Jährigen dadurch Stich- und Schnittverletzungen beigefügt haben soll.

71-Jähriger stürzt mit Motorrad und verletzt sich leicht; Schaden 1000 Euro

Ein 71-jähriger Motorradfahrer aus Meißner ist gestern mit seinem Motorrad zu Fall gekommen, nachdem er gegen 14.20 Uhr in Eschwege an der Kreuzung Schloßplatz von einem Pkw leicht angefahren wurde. Der 71-Jährige stand mit seinem Krad an einer roten Ampel in Fahrtrichtung Unter dem Berge und wurde dann von dem dahinter wartenden Pkw unvermittelt angefahren, nachdem dessen 76-jähriger Fahrer offenbar versehentlich vom Bremspedal aufs Gaspedal gekommen war. Der 71-Jährige wurde mit leichten Verletzungen u.a. Verdacht auf HWS ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Der Schaden an dem Motorrad und dem Auto wird mit je 500 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

18-jähriger Autofahrer fährt gegen Warnbake; Schaden 400 Euro

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Verkehrsunfall aufgenommen, nachdem gegen 01.45 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Kaufungen mit seinem Auto ohne Fremdverschulden von der Fahrbahnabgekommen war und gegen eine Warnbake geprallt war. Der junge Mann war auf der Straße Im Tal unterwegs und bog dann nach links in die Friedrichsbrücker Straße (Landesstraße L 3225) ab, als er beim Abbiegevorgang gegen eine Warnbake am Fahrbahnrand stieß. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 400 Euro.

