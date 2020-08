Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand bei Recycling-Firma hat allem Anschein nach eine technische Ursache

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Der Brand bei einer Recycling Firma in Witzenhausen vom vergangenen Samstag, bei dem über 100 Feuerwehrleute aus 15 verschiedenen Wehren zum Einsatz kamen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine technische Ursache zurückzuführen.

Wie die Beamten der Kriminalpolizei Eschwege mitteilen, gehen diese davon aus, dass der Brand an mehreren Altpapierballen durch die Inbetriebnahme eines Papierschredders ausgelöst wurde. Während des Papierverarbeitungsprozesses durch die Maschine ist dann offenbar einer der gepressten Altpapierballen in Brand geraten. Durch Wind und Funkenflug gerieten darüber hinaus auch noch weitere Papierballen in Brand.

Die Beamten der Kripo teilten weiterhin mit, dass sich keinerlei Hinweise auf Brandstiftung o.ä. ergeben hätten.

Der Sachschaden an den Papierballen wird auf ca. 100.000 Euro beziffert. Zu weitere Schäden an Gebäuden oder Personen war es glücklicherweise nicht gekommen. Erste Meldungen, wonach ein Feuerwehrmann bei der Brandbekämpfung zu Schaden gekommen sei, haben sich so nicht bestätigt. Der betreffende Helfer hatte währen der Löscharbeiten kurzzeitig Kreislaufprobleme, konnte seine Tätigkeit aber später fortsetzen.

