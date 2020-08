POL-ESW: Hoher Sachschaden bei Unfall

Polizei Eschwege

56.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am gestrigen Abend auf der B 451 in der Gemarkung von Großalmerode (zwischen Erbsmühle und Viadukt) ereignet hat. Um 21:10 Uhr befuhr eine 22-Jährige aus Haiger mit einem Klein-Bus (Opel Vivaro) die Bundesstraße in Richtung Witzenhausen. Kurz nach dem Ortsausgang kam sie in einer Kurve mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, worauf sie zunächst gegenlenkte. Der Klein-Bus geriet auf den Grünstreifen, beim erneuten Gegenlenken kam das Fahrzeug dann quer zur Fahrbahn auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. In diesem Moment näherte sich ein 59-Jähriger aus Tübingen mit seinem Wohnmobil, der trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und in die rechte Fahrzeugseite des Klein-Busses fuhr. Eine 76-jährige Mitfahrerin im Klein-Bus wurde dabei leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort jedoch ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten der angeforderten Straßenmeisterei war die Bundesstraße voll gesperrt; die Rundfunkwarnmeldung wurde gegen Mitternacht wieder aufgehoben.

