Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Gegenverkehr übersehen

Durmersheim (ots)

Zu einem Unfall beim Abbiegen kam es am Dienstagmittag an der Kreuzung der Malscher Straße und der Industriestraße/Küferstraße. Gegen 12:45 Uhr war ein 25 Jahre alter Peugeot-Lenker in westlicher Richtung unterwegs und beabsichtigte nach links in die Industriestraße abzubiegen. Dabei übersah er aber offenbar einen aus Richtung Malsch entgegenkommenden Mercedes. Dessen 75-jähriger Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, um eine Unfall zu verhindern, kollidierte aber trotzdem mit dem Peugeot des mutmaßlichen Unfallverursachers. Der Mercedes kollidierte im weiteren Verlauf noch mit dem Sattelzug eines 43-Jährigen, der verkehrsbedingt in der Industriestraße stand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keiner der Insassen verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der Peugeot und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell