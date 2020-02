Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Randaliert und Widerstand geleistet

Neuried, Altenheim (ots)

Weil ein Duo offenbar versuchte, ein Informationsschild in der Kirchstraße sowie ein vorbeifahrendes Auto zu beschädigen, musste am Dienstagabend die Polizei in Altenheim einschreiten. Kurz nach 20 Uhr meldeten Zeugen den Vorfall, worauf hin die eintreffenden Beamten zwei 18 und 20 Jahre alte Tatverdächtige auf der Straße um ein Auto stehend feststellen konnten. Dieses hatten sie zuvor offenbar angehalten und waren gerade dabei, darauf einzuschlagen und einzutreten. Beim Erkennen der Polizei ging das Duo kurz flüchtig, konnte jedoch vorläufig festgenommen werden. Zwischenzeitlich fuhr der angehaltene Pkw, wohl aufgrund der Situation, weiter. Während der 20-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit in Erwartung eines Strafverfahrens wieder verlassen konnte, mussten sich die Beamten mit dem jüngeren weiter beschäftigen. Dieser wurde aufgrund seines psychischen Zustandes und einer Alkoholisierung von rund zwei Promille in eine Fachklinik gebracht. Dabei leistete er gegen die eingesetzten Polizeikräfte Widerstand, beleidigte diese fortlaufend und versuchte während der Fahrt sogar den Fahrer des Streifenwagens zu treten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten den oder die Fahrer/in des angehaltenen Fahrzeuges, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit ihnen in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell